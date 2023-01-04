Врач Аплетаева рассказала, как алкоголь выводит из организма витамин B

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что этиловый спирт выводит из организма витамин B, который принимает непосредственное участие в синтезе лейкоцитов. Эти клетки на начальном этапе борются с вирусными инфекциями.

«Происходит снижение количества этих клеток крови, лейкоцитов, которые являются основными в нашей иммунной активности в борьбе с вирусом. Причем повысить их бывает возможно только путем приема препаратов группы B», — цитирует врача Life.ru.

Она отметила, что этанол снижает количество антител, оказывая влияние на белковую составляющую организма. Также снижается синтез антител и ослабевает иммунитет.