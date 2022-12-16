Врач дал советы по первой помощи при травмах на катке или лыжной прогулке

Врач травматолог-ортопед призвал подумать о технике безопасности перед выходом на лед или лыжную прогулку.

«Вывихи, переломы и ушибы распознать несложно, но при любой травме с болевым синдром и отеком или покраснением мягких тканей, необходимо обращение к врачу-специалисту. Обычно травма сопровождается отеком, однако в холодное время года этот симптом проявляется не всегда, либо проявляется очень медленно», — отметил специалист Life.ru.

Быстро отек может нарастать при вывихах и переломах, тогда же наблюдается деформация и боль в месте травмы. Кроме того, на глаз пациент может определить и движения костей необычного характера. В случае с вывихами наблюдается нарушение функции сустава, когда попытки сделать хоть какие-то движения будут сопровождаться болью.

«Первая помощь при любых видах травм, кроме травм грудной клетки, заключается в наложении на место травмы давящей холодной повязки (или любого холодного предмета). В зимнее время года это может быть лед или снег. Если налицо все признаки вывиха или перелома, то необходимо зафиксировать поврежденную конечность подручными средствами (ветки деревьев, шарф, ремень и т. д.) и немедленно обратиться за помощью в травмпункт», — добавил врач.

Особое внимание, отмечает Кунцев, при занятии зимними видами спорта стоит уделить технике безопасности: пройти необходимый инструктаж, не забывать о шлемах, налокотниках и других средствах защиты и быть внимательными, стараясь избегать любых столкновений. Для досуга необходимо использовать только сертифицированный инвентарь, который будет соответствовать вашему росту. Важно также правильно за ним ухаживать, чтобы он мог прослужить гораздо дольше.