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Эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге рассказала, что несмотря на различные предпочтения и разовые веления души или тела, ванна более предпочтительна по ряду причин. Врач отметила, что принятие горячей ванны расширяет сосуды, разгоняет кровоток, на 40-50% увеличивая сердцебиение и поступление кислорода, снижает уровень кортизола и улучшает обмен веществ, избавляя от токсинов и шлаков.
Оба способа купания снимают стресс, болевые ощущения, улучшают настроение, но 80% опрошенных специалистом эффективнее считают принятие ванны. «Проведя небольшую аналитику среди друзей и знакомых, делаю вывод, что в России побеждает ванна. Ее любителей гораздо больше. Возможно, из-за климатических условий. Или быстрый темп жизни вызывает желание замедлиться и порелаксировать в теплой ванне. Душ явно проигрывает», — подвела итог Зухра Павлова.
Принимать горячую ванну, по мнению специалиста, можно не более 15 минут при температуре не выше 38°. Это поможет получить максимум пользы, избежать понижения давления и изменения уровня ph кожи и половых органов (женщинам).
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