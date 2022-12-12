Врач дала рекомендации, когда лучше принимать витамины

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что в утренние часы лучше принимать витамины группы В и D. Витамин К можно включить в завтрак или ужин. Витамин С организм расходует очень быстро, в течение нескольких часов, поэтому его дневную дозу лучше разделить на несколько приемов в течение дня.



Какие витамины лучше работают в комплексе, а какие абсолютно не сочетаются, каким витаминам для усвоения нужны жиры, читайте в полной версии материала в «СЭ».