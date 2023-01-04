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Сегодня, 14:30

Врач-диетолог посоветовала в праздники делать акцент на менее калорийных блюдах

Виктория Кравченко
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Врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала в праздники употреблять менее калорийные блюда. Он подчеркнула, что лучше отдать предпочтение мясу и нежирной рыбе.

«Зачастую лишний вес и повышенный аппетит связаны с депрессией, то есть со сниженным настроением. Люди пытаются в еде черпать себе настроение и бесконтрольно потребляют вредную еду. Продукты, богатые триптофаном, дают достаточно быстро человеку чувство радости. Следует есть их в небольшом количестве, и вы уже не голодны, соответственно, не заедаете свой стресс или депрессию», — сказала диетолог Life.ru.

Также врач дала совет обратить внимание на продукты, богатые триптофаном — твердые сорта сыра, творог, молоко, йогурт, рыба, мясо, грибы, финики, орехи.

Источник: https://life.ru/p/1360857
Здоровье
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