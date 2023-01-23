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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:30

Врач-диетолог рассказала о пользе каши для здоровья

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что крупы содержат полезные вещества, которые необходимы для здоровья суставов. Поэтому очень хорошо внести разнообразие в свой рацион и периодически варить каши.

Нам нужен марганец, он участвует в синтезе коллагена, уменьшает воспаление, окислительный стресс, его достаточно много в пшенке. Чтобы формировался хрящ, необходим кремний, так как в хряще есть коллаген. Также кремний помогает усваиваться другим полезным элементам. Кремния много в ячневой крупе», — сказала доктор Life.ru.

Льняная каша богата омега-3 жирными кислотами, хотя все привыкли считать источником этого полезного вещества рыбу. Однако такую крупу не следует потреблять постоянно, достаточно пару раз в неделю, чтобы снять воспаление в суставах, ведь омега-3 обладает противовоспалительным свойством, объяснила врач.

Источник: https://life.ru/p/1553818
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