Врач Кривошеева рекомендовала нежирное мясо, чтобы от шашлыков не было плохо

Сегодня, 17:45
Врач Анна Кривошеева рекомендовала нежирное мясо, чтобы от шашлыков не было плохо.
«Для приготовления шашлыка желательно отдавать предпочтение менее жирным сортам белого мяса — курице, индейке, кролику, а также постной говядине, телятине, свинине, баранине. Полезным и не менее вкусным является шашлык из рыбы и морепродуктов. Жирные сорта мяса могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. В качестве гарнира стоит выбрать овощи и зелень. Не стоит есть жареное мясо с хлебом, картофелем и различными соусами из магазина. Последние можно заменить домашними. Во время отдыха с шашлыками стоит пить обычную воду, ограничить прием алкоголя или сладких газированных напитков. Тяжелые десерты лучше заменить фруктами и ягодами», — приводит слова Кривошеевой Life.ru.