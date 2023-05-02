Врач Кривошеева рекомендовала нежирное мясо, чтобы от шашлыков не было плохо

Врач Анна Кривошеева рекомендовала нежирное мясо, чтобы от шашлыков не было плохо.

«Для приготовления шашлыка желательно отдавать предпочтение менее жирным сортам белого мяса — курице, индейке, кролику, а также постной говядине, телятине, свинине, баранине. Полезным и не менее вкусным является шашлык из рыбы и морепродуктов. Жирные сорта мяса могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. В качестве гарнира стоит выбрать овощи и зелень. Не стоит есть жареное мясо с хлебом, картофелем и различными соусами из магазина. Последние можно заменить домашними. Во время отдыха с шашлыками стоит пить обычную воду, ограничить прием алкоголя или сладких газированных напитков. Тяжелые десерты лучше заменить фруктами и ягодами», — приводит слова Кривошеевой Life.ru.