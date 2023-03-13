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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:59

Врач Мансурова назвала продукты, которые помогут восполнить дефицит йода

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Ирина Мансурова назвала продукты, которые помогут восполнить дефицит йода.

«Прежде всего нужно потреблять молочные и кисломолочные продукты. Стакан молока принесет вам 60-80 мкг йода. Также яйца, а именно яичный желток, ведь одно крупное яйцо содержит около 24 мкг вещества, что составляет 16 процентов суточной нормы. Далее идут морепродукты: хек, треска, окунь, сельдь, лосось, креветки, кальмары, мидии, морская капуста, морская фасоль, икра. Все это поможет разом закрыть суточную норму йода. Этот микроэлемент есть и в крупах, особенно в гречке, пшене и геркулесе. Следует ввести в рацион продукты растительного происхождения: фейхоа, хурму, яблоки, бананы, клюкву, щавель, шпинат. Клюква, к примеру, богата антиоксидантами и является прекрасным источником йода. Самый доступный способ получить йод — запечь привычную нам картошку. В одной средней картофелине около 60 мкг — это 40 процентов дневной нормы. Больше йода в кожуре плода, поэтому запекать блюдо следует целиком. Сушеные сливы тоже являются проверенным источником йода», — приводит слова Мансуровой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1564546
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