Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:00

Врач Мансурова назвала пять напитков для желающих сбросить вес

Виктория Кравченко
Вода.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова назвала пять напитков, которые способствуют снижению веса. Она сообщила, что лучшим для похудения является вода.

«Лучший выбор — чистая негазированная или талая вода. Последнюю можно легко приготовить и дома, поместив контейнер с водой в морозилку. Через 40 минут емкость нужно достать и первый образовавшийся лед выбросить, так как это и есть все тяжелые примеси, содержащиеся в воде. Они замерзают первыми. Далее контейнер снова убирается в морозилку и затем оттаивается по мере необходимости», — сказала она Life.ru.

Она отметила, что чашка горячего чая, выпитая за 20 минут до еды, кокосовая вода, имбирный напиток или кефир также помогут снизить аппетит.

Источник: https://life.ru/p/1549826
Здоровье
0
Читайте также
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели военнослужащего или ранения в ходе СВО
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом в Омской области
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ученые выяснили, как микрофлора кишечника влияет на вес

Психолог рассказала, как начать «новую жизнь» в новом году