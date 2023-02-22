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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:28

Врач Меркулова назвала два лучших способа остановить икоту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Дина Меркулова назвала два лучших способа остановить икоту.

«Самыми частыми причинами икоты могут быть попадание воздуха в желудок при быстром употреблении сухой или недостаточно разжеванной пищи, при питье большими глотками, при переедании или чрезмерном употреблении алкоголя. Нередко икота может возникнуть в моменты заливистого смеха. Обычно неприятное состояние длится недолго и проходит самостоятельно. Если икота затягивается и доставляет дискомфорт, то можно прибегнуть к самопомощи. Например, задержать дыхание на короткое время или выпить небольшое количество теплой жидкости маленькими и ровными глотками. Но если такие способы не помогают в течение нескольких часов, а тем более дней, икота может говорить о серьезных заболеваниях: грыже пищеводного отверстия диафрагмы, поражении средостения, легких и даже головного мозга», — приводит слова Меркуловой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1560484
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