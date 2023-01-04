Врач назвал привычки, которые позволят уменьшить талию

Врач-диетолог Андрей Лысенков в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что с возрастом все процессы в организме замедляются и избавляться от лишних килограммов, накопленных из-за вредных привычек, гораздо сложнее. Поэтому эксперт посоветовал обзавестись правильными привычками как можно скорее.

Сохранить стройность, по мнению Андрея Лысенкова, помогут утренняя зарядка, острые продукты и овсянка в рационе. Перец чили, имбирь и прочие подобные продукты помогают ускорить обмен веществ и стимулируют желудочно-кишечный тракт. Овсянка богата витаминами и клетчаткой, также способствующими нормализации ЖКТ. Это заведомо избавит от запоров, несварения и прочих проблем, грозящих скачками веса.

Как подчеркнул Андрей Лысенков, активизации метаболизма и сжиганию калорий поспособствуют утренняя зарядка, гимнастика или йога. Они дают общеукрепляющий и терапевтический эффект. Изнуряющий бег и занятия в тренажерном зале, по мнению специалиста, необязательны.