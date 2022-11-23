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23 ноября, 18:35

Врач назвал продукт, опасный для кишечника

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от gpointstudio на Freepik
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Врач-онколог Владимир Полянский рассказал, что красное мясо — довольно тяжелый продукт для переваривания и может быть опасен для здоровья кишечника. Специалист объяснил это тем, что переварить говядину, приготовленную любым способом, даже вместе с зеленью и овощами, организму крайне тяжело. При потреблении красного мяса риск развития рака толстой кишки значительно вырастает. Особенно опасно это для лиц старше 45 лет.

Владимир Полянский рассказал, насторожить должны слабость, плохой аппетит, тошнота, отвращение к мясным продуктам, которого раньше не было, расстройство стула и наличие в нем неестественных примесей. «При обычной тошноте, плохом аппетите или сомнительном стуле не надо искать у себя со 100-процентной уверенностью онкологию. Если есть сомнения или подозрения — сходите к врачу», — пояснил онколог.

Чтобы избежать возможных проблем, Владимир Полянский рекомендовал сократить потребление красного мяса до 300-350 граммов в неделю, а в идеале заменить его на белое мясо птицы или на кролика.

Здоровье
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