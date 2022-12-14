Врач назвал продукты, опасные для людей со склонностью к гастриту

Врач-гастроэнтеролог Мария Туманова назвала продукты, которые могут быть опасны для людей со склонностью к гастриту.

По ее словам, из рациона необходимо исключить специи, вместо них лучше использовать мелко нарезанную свежую зелень (петрушку, укроп, сельдерей), а также ряд блюд.

«Первое — копчености, мясо с жиром и жилками, жареное и жирное (включая жирное мясо, птицу и рыбу) заменить лучше всего на отварное мясо или мясо, приготовленное на пару (котлеты, биточки). Лучше исключить свежие фрукты, особенно цитрусовые, и ягоды. Запрещены ягоды с зернышками, например, клубника, смородина, малина. Можно есть бананы, а также запеченные яблоки и груши. Пятое — некоторые крупы (перловая крупа и пшенка, также макаронные изделия из цельнозерновой муки). Разрешается есть овсяную, рисовую, гречневую или манную каши», — приводит Life.ru слова Тумановой.

Также гастроэнтеролог отметила, что лучше избавиться от свежих хлебобулочных и кондитерских изделий, свежих овощей и бобовых, соленых и приправленных блюд, шоколада, газированных напитков, кисломолочных продуктов жирностью более 1,5 процента, алкоголя и сигарет.

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