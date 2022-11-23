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23 ноября, 20:45

Врач назвал продукты, способствующие вымыванию кальция

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik
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Травматолог-ортопед Руслан Нифтуллаев в интервью журналу «Доктор Питер» рассказал, что способствовать вымыванию кальция из организма могут при постоянном употреблении различные соленья (маринованные огурчики, грибочки, селёдка, рассол, арбузы и пр.), сладкая газировка, заменители молока (соевые, овсяные, гороховые и др., уместны лишь при аллергии на лактозу). Особенно опасно злоупотребление этими продуктами теми, кто подвержен остеопорозу, к примеру, пожилые люди, женщины в период климакса.

Вымывает кальций также кофе, в том числе и с молоком, а сахар усиливает этот процесс. Все из-за мочегонного эффекта — 100 мл напитка стимулируют выведение до 6 мг минерала. Поэтому в сутки можно выпивать не более 1-2 чашек натурального кофе без сахара.

Укрепить кости поможет кальций и витамин D. Полезно включать в рацион молочные продукты, капусту, кунжут, рыбные консервы.

Здоровье
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