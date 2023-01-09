Врач назвал способы для запуска когнитивных способностей после новогодних застолий

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал, что есть несколько способов для того, чтобы ускорить восстановление работы мозга.

В первую очередь нарколог порекомендовал восстановить режим сна и бодрствования, так как в большинстве случаев за праздники он сбивается. По словам специалиста, стоит восстановить полноценный ночной сон, который будет длиться семь-восемь часов.

«Уменьшить информационную нагрузку. Тревожные новости, телевизор. Бесконечные телеграм-каналы просто отключить. Это называется цифровая гигиена. Я бы даже это назвал цифровой детокс — прямо отключить функцию интернета на телефоне, немножечко отдохнуть от телефона, дать мозгу восстановиться», — сказал медик в интервью Life.ru.

Кроме того, Шуров порекомендовал питаться правильно и полноценно. Необходимо, чтобы в блюдах были белок, рыба, а также много овощей. Это нужно для того, чтобы восполнить дефицит витамина B, который появляется при алкогольной интоксикации. Помогут также антиоксиданты и детокс-процедуры.