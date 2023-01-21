Врач назвала 7 правил, которые помогут убрать жир с живота

Диетолог Марина Купфер назвала семь правил, которые помогут убрать жир на талии.

«Первое правило такое: ни одна диета не будет эффективной, если ее не сочетать с физическими нагрузками. А потому правильное питание необходимо сочетать с занятиями: это упражнения на нижний и верхний пресс, кручение хулахупа, бег или быстрая и длительная ходьба», — приводит слова врача Life.ru.

Второе правило — очищение организма и восстановление гормональной системы, так как зашлакованность и сбои в поджелудочной железе становятся частыми причинами отложения жира на животе. В идеале, по словам врача, нужно сдать общие анализы, а также провериться на гормоны и дисбактериоз.

В-третьих, употребляйте пищу, богатую белками, в том числе куриную грудку, тыквенные семечки, тунец и т.п. Нельзя забывать и о полинасыщенных жирах, они присутствуют в подсолнечном масле, орехах, авокадо, рыбе.

Четвертое правило — высыпайтесь. Дефицит сна способствует увеличению веса. Если трудно заснуть, то можно принять расслабляющую ванну или душ, отказаться вечером от соцсетей и просмотров фильмов.

Пятое — пейте больше жидкости. Лучше всего сжиганию жиров помогают вода, зеленый чай, морсы, а вот на соки, кофе и какао не нужно налегать.

«Шестой момент — для сжигания жиров очень важен метаболизм. Ускорить его помогут имбирь, отказ от сладкого и мучного, достаточное пребывание на свежем воздухе», — продолжила Купфер.

И седьмое — не изводите себя голодом. Это вгоняет организм в состояние стресса, пояснила медик, поэтому он начинает активно откладывать килограммы «про запас». Важно не лишать себя завтрака, а в течение дня кушать в меру, придерживаясь здорового рациона.