Врач назвала четыре шага, которые помогут восстановить печень после отказа от алкоголя

Печень может полностью и достаточно быстро восстановиться после отказа от алкоголя, однако важно, чтобы не было фиброза, рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Она заметила, что многое зависит от состояния печени на момент начала ее восстановления. Поэтому прежде всего стоит пройти полное обследование у гастроэнтеролога.

«При отсутствии цирроза печени у пациента процесс восстановления печени возможен. Даже при продвинутых стадиях фиброза F2, F3 (замещение соединительной тканью здоровой ткани печени) печень способна к регенерации. Конечно, в этом случае помимо полного отказа от приема алкоголя врач-гепатолог назначает специальные лекарственные препараты, способные остановить и вызвать регресс фиброза», — приводит слова врача Life.ru.

Гастроэнтеролог добавила, что помимо восстановления первоначального объема печени нормализуются соответствующие показатели в биохимическом анализе крови: аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ). Кроме того, улучшается уровень гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) и билирубина.

Для того чтобы процесс восстановления печени пошел быстрее, Ломова посоветовала первым делом пересмотреть рацион. Так, следует исключить острую, жареную и жирную пищу. Лучше отдать предпочтение продуктам с содержанием белка, не забывать про овощи, зелень и ягоды. Также стоит больше пить воды.

Ускорить процесс восстановления печени помогут спорт и прием гепатопротекторов. При этом необходимость назначения препаратов обязательно стоит обсудить со специалистом.