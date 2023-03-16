Врач назвала допустимую суточную норму креветок

Врач Анастасия Тимощенко рекомендовала потреблять не более 200 граммов креветок в сутки.

«Как и многие морепродукты, креветки могут содержать определенное, небольшое количество ртути, что ограничивает частоту и размер порций этих ракообразных. Ртуть — токсин, содержащийся в морепродуктах, — при значительном употреблении может вызвать мышечную слабость и снижение периферического зрения. Рекомендованная порция креветок составляет порядка 200 граммов в сутки. В случае увеличения порции растет риск повышенного употребления ртути», — приводит слова Тимощенко Life.ru.