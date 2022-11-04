Врач назвала два вида аллергии, которые подстерегают в холодное время года

Врач-аллерголог Елена Гучапшева рассказала, что Аллергию могут вызывать не только химические вещества, но и физические факторы, а низкая температура — как раз один из них.

Поскольку холодовая аллергия проявляется на фоне пониженных температур, то в качестве профилактики состояния специалист рекомендует исключить любые провоцирующие факторы.

«По возможности тепло одеваться, не умываться холодной водой, не пить холодных напитков, не купаться в открытых водоемах. Обязательно за 40 минут до выхода на улицу использовать защитный крем. Также нужно принимать противоаллергические препараты второго поколения, которые можно с минимальным вредом для здоровья длительно использовать», — пояснила Гучапшева Life.ru.

По словам медика, вторая немаловажная проблема, с которой могут столкнуться аллергики в холодную пору, это аллергия на шерсть. Проявляется она покраснением кожи в месте контакта с шерстью, параллельно с этим человека могут беспокоить жжение, зуд, шелушение, в ряде случаев даже может появиться отек.