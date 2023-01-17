Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Новости
Статьи
Фото
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:25

Врач назвала крайне опасный для печени коктейль

Ольга Стрельникова
Коктейли.
Фото Racool_studio/ru.freepik.com
Telegram Дзен

Все дело в сочетании ингредиентов такого алкогольного напитка.

Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева в интервью радио Sputnik рассказала об опасном сочетании ингредиентов в кофейных коктейлях. «Кофе является гепатопротектором, то есть защищает печень от вредных воздействий. Однако если добавить в этот напиток алкоголь, вместо позитивного эффекта будет негативный», — предостерегла специалист. По ее словам, результатом регулярного употребления подобных тонизирующих напитков может стать токсический гепатит.

Насколько сильное токсическое воздействие на печень окажет коктейль, зависит от крепости алкоголя и наличия в алкоголе сахара. «В кофе с ликером слишком много фруктозы. Это может привести к жировому гепатозу, то есть к отложению жира в клетках печени», — пояснила Наталья Сычева и подчеркнула, что сладкий вкус довольно быстро приводит к зависимости.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врачи дали рекомендации, как адаптироваться к резкой смене погоды