Врач назвала полезные свойства семян чиа

Врач-гастроэнтеролог клиники «Медси» Яна Гузеева объяснила, почему семена чиа считают полезным продуктом.

«В них содержится большое количество полезных веществ: витаминов группы В, С и Е — витаминный состав помогает улучшать состояние кожи, волос, укрепляет иммунитет, макроэлементов: кальций, магний, калий, селен, фосфор и железо, жирных кислот, в том числе омега-3 жирные кислоты», — приводит слова Гузеевой Life.ru.

По словам медика, семена чиа можно употреблять в пищу в чистом виде. Они подойдут для выпечки и каш. В день на взрослого человека достаточно полторы или две столовые ложки.

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