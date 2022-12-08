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Сегодня, 20:35

Врач назвала полезные свойства семян чиа

Семена чиа.
Фото Global Look Press
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Врач-гастроэнтеролог клиники «Медси» Яна Гузеева объяснила, почему семена чиа считают полезным продуктом.

«В них содержится большое количество полезных веществ: витаминов группы В, С и Е — витаминный состав помогает улучшать состояние кожи, волос, укрепляет иммунитет, макроэлементов: кальций, магний, калий, селен, фосфор и железо, жирных кислот, в том числе омега-3 жирные кислоты», — приводит слова Гузеевой Life.ru.

По словам медика, семена чиа можно употреблять в пищу в чистом виде. Они подойдут для выпечки и каш. В день на взрослого человека достаточно полторы или две столовые ложки.

Ранее врач-эндокринолог Светлана Пилянская выделила семь признаков гормонального дисбаланса в организме человека.

Источник: https://life.ru/p/1544165
Здоровье
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Эндокринолог назвала продукты для укрепления сосудов