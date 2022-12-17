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Сегодня, 13:45

Врач назвала привычки, приводящие к тромбозу

Ольга Стрельникова
Фото lookstudio, freepik.com
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Врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью «Москве-24» рассказала, что привести к тромбозу может недостаток жидкости, привычка сидеть нога на ногу и курение. Последнее, по словам медика, негативно влияет на свертываемость крови, нарушает микроциркуляцию и ухудшает кровоснабжение тканей.

«Сидеть нога на ногу — это тоже плохая привычка, потому что вена под коленкой или в паху пережимается. Кровь волей-неволей застаивается ниже этого пережатия, и, как следствие, может возникнуть тромбоз», — пояснила Надежда Чернышова.

Также Надежда Чернышова дала рекомендацию пить не менее 30 мл воды на килограмм веса, чтобы предотвратить загущение крови.

Здоровье
Медицина
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