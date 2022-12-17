Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

17 декабря, 18:35

Врач назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Ольга Стрельникова
Фото freepik.com
Telegram Дзен

Врач-диетолог Елена Тихомирова в интервью «Известиям» рассказала, что самое вредное блюдо новогоднего стола — традиционные салаты, такие, как оливье, селедка под шубой, мимоза и даже цезарь. «Очень тяжело сказать, какое блюдо является самым вредным, потому что на любом новогоднем столе все блюда содержат большое количество углеводов, жиров, соли и калорий. Такие блюда, как правило, приводят к набору лишних килограммов, задержке жидкости, отечности и плохому настроению. На первое место я бы поставила салаты, в составе которых содержится большое количество вареных овощей (картошки, свеклы, моркови), колбаса и майонез», — пояснила врач.

Второе место по вредности диетолог присвоила сладостям — тортам и пирожным, из-за обилия углеводов, жиров, калорий. Также в список нежелательных блюд праздничного стола Елена Тихомирова внесла плов, жирную картошку и мясные продукты, приготовленные в кляре. «А вот, например, шашлык — отличное новогоднее блюдо», — заключила эксперт.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Питание
6
1
Читайте также
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины
Захарова заявила об обострении экономических проблем ЕС из-за антироссийских санкций
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нутрициолог назвала диеты, которые помогут влезть в любимое платье к Новому году

Врач рассказала, кому стоит отказаться от майонезных салатов не только в новогоднюю ночь