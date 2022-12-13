Врач назвала симптомы инсулинорезистентности и риска диабета

13 декабря, 21:45
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Елена Ковалевская в интервью изданию «Доктор Питер» рассказала, что инсулинорезистентность — это патологическое состояние, значительно повышающее риск развития сахарного диабета. Благодаря гормону инсулину клетки поглощают глюкозу, превращая ее в «топливо» для всего организма. Часть глюкозы в виде гликогена остается в качестве резерва в печени и мышцах, а остальное уходит в жировые отложения. При инсулинорезистентности клетки теряют восприимчивость к инсулину, и глюкоза начинает незаметно накапливаться вне клетки, то есть в крови, пока не достигнет значительных показателей. В этом случае начнется диабет.
Определить развитие инсулинорезистентности можно не только в кабинете и врача, пишет издание «Доктор Питер», есть ряд признаков, которые можно обнаружить самостоятельно. По словам Елены Ковалевской, это плохая переносимость голода, неконтролируемая тяга к сладкой пище, объем талии свыше 80 см у женщин и 90 см у мужчин, а также увеличение веса.
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