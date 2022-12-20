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Сегодня, 08:30

Врач назвала сыры, которые не испортят фигуру

Ольга Стрельникова
Фото Racool_studio, freepik.com
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Врач-кардиолог Елена Таранникова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что твердые сыры, такие как пармезан, подойдут даже тем, кто желает избавиться от лишнего веса. Они имеют низкий процент жирности — менее 40%, богаты белком, кальцием и витаминами. Желающим похудеть можно включить в рацион полутвердые сыры чеддер и маасдам, жирностью не более 40-45%, а также мягкие сыры, которые прекрасно сочетаются с зеленью, овощами, фруктами и орехами.


Чем полезны различные виды сыров для тех, кто соблюдает диету, и не только, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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