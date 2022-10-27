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Врач назвала три неочевидных симптома нехватки секса у мужчины

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Сексолог Александра Миллер назвал три неочевидных симптома нехватки секса у мужчины.

«В процессе близости в крови вырабатываются гормоны радости: эндорфины, окситоцин, вазопрессин, пролактин. Этот мощный коктейль, безусловно, влияет на организм как таблетка счастья, которая не только реанимирует его и окрыляет, но и оказывает массу лечебных действий», — рассказал эксперт LIFE.

Раздражительность, нарушение сна и переедание (либо тяга к сладкому и мучному) указывают на то, что мужчине не хватает секса. Все эти симптомы объединяет одна причина — нарушение гормонального фона в связи с отсутствием регулярной половой жизни.

Во время секса организм мужчины оживает и оздоравливается естественным образом, а вот отсутствие регулярной близости может оказаться весьма фатальным.

«Именно на мужское либидо, в отличие от женского, влияет секреция вазопрессина, который помимо приятных моментов отвечает и за агрессию. Поэтому мужчины именно в этом состоянии максимально готовы в лучшем виде исполнить супружеский долг. А вот если разрядки не происходит, можно получить невроз, застрять в раздраженном состоянии и тем самым всячески портить жизнь себе и окружающим. Такому мужчине сахар будет «слишком сладким», а соль — «слишком соленой», — предупреждает Миллер.

Ранее производитель оригинального препарата для повышения потенции заявил, что больше не поставляет «Виагру» в Россию.

Источник: https://life.ru/p/1534640
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