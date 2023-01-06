Врач назвала вкусные продукты для омоложения организма

По словам специалиста, необходимо включить в рацион всего пять продуктов, особенно богатых антиоксидантами.

Врач-терапевт Анна Далухова в интервью «Кубанским Новостям» рассказала, что вещества, способствующие детоксикации, обновлению клеток и профилактике опасных болезней, — это антиоксиданты. Более того, они продлевают молодость, сохраняя упругость кожи и гармоничную работу всех систем организма. Антиоксиданты можно получить из продуктов питания. Также они самостоятельно синтезируются организмом.

По словам Анны Далуховой, наиболее богаты антиоксидантами артишоки (готовить их лучше на пару), черника, шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, орех пекан и клубника. Также диетолог отметила, что антиоксиданты в этих продуктах существенно замедляют возрастное угасание когнитивных способностей мозга, защищают от деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

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