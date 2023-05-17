Врач Носарева объяснила, что массаж лица не избавит от морщин и птоза кожи

Врач Нана Носарева объяснила, что массаж лица не избавит от морщин и птоза кожи.

«Массаж — это положительное воздействие на кровеносные и лимфатические сосуды, что дает нам лимфодренажный эффект, который выражается в уменьшении отечности лица. За счет притока крови к лицу улучшается цвет кожи, лицо приобретает более свежий вид. Прямое и рефлекторное воздействие на мимическую мускулатуру приводит к тонизации и укреплению мышц. Масло является комедогенным средством, кожа не скажет вам спасибо, а лишь «засияет» новыми воспалительными элементами», — приводит слова Носаревой Life.ru.