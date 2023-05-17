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Стиль жизни и ЗОЖ

17 мая, 18:57

Врач Носарева объяснила, что массаж лица не избавит от морщин и птоза кожи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Нана Носарева объяснила, что массаж лица не избавит от морщин и птоза кожи.

«Массаж — это положительное воздействие на кровеносные и лимфатические сосуды, что дает нам лимфодренажный эффект, который выражается в уменьшении отечности лица. За счет притока крови к лицу улучшается цвет кожи, лицо приобретает более свежий вид. Прямое и рефлекторное воздействие на мимическую мускулатуру приводит к тонизации и укреплению мышц. Масло является комедогенным средством, кожа не скажет вам спасибо, а лишь «засияет» новыми воспалительными элементами», — приводит слова Носаревой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1580072
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