Врач объяснил, что делать, если ты проснулся уже уставшим

Невролог Сергей Длин заявил, что просыпаться «разбитым» каждое утро — это не норма.

«Если человек просыпается «разбитым», то самым банальным объяснением может быть неправильная температура в комнате, где он спит. Оптимально в ней должно быть 20-22 °C. Вторая причина — недостаточно темное помещение. Это лишь кажется вторичным, ведь именно в темноте вырабатывается гормон сна мелатонин. И, конечно, на сон и его глубокие фазы влияет ситуация, когда человек засыпает с телефоном. Если это становится такой хронической историей, то организм будет всегда фактически находиться в состоянии стресса. И этот стресс будет постоянно влиять и на работу гормональной системы, на работу надпочечников, на работу внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. То есть со временем в организме может нарушиться целая цепочка и возникнут заболевания», — приводит слова Длина Life.ru.