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Сегодня, 21:45

Врач объяснил, из-за чего может случиться аппендицит

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от stefamerpik на Freepik
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Врач УЗД Дмитрий Семенчук рассказал, что попадание семечек или косточек в кишечник не может привести к развитию аппендицита, сообщает News.ru. «Во-первых, многие путают понятия аппендицит и аппендикс. Первое — само воспаление, второе — тот самый отросток слепой кишки. Во-вторых, воспаление начинается не из-за семечек и косточек, которыми якобы наполняется аппендикс», — пояснил врач.

Дмитрий Семенчук рассказал, что спровоцировать развитие аппендицита может закупоривание просвета аппендикса глистами или каловыми массами, из-за которого происходит гниение и брожение. Нагноение отростка может привести к его разрыву, перитониту, смерти или же благополучно завершиться операцией.

Развитие аппендицита обычно связано с нарушением работы кишечника или кровоснабжения. «Аппендицит может и вообще не начаться никогда, это не детская болячка, тот самый шрам у всех искать не надо. Тем более искать возможность удалить аппендикс, как говорится, ради профилактики», — дал совет врач.

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