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15 декабря, 20:00

Врач объяснил, к каким последствиям может привести отказ от ношения стелек

Микеле Антонов
Корреспондент
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Врач — травматолог-ортопед Алишер Анарбаев рассказала о том, почему необходимо носить стельки. По его мнению, это может привести к тому, что левая и правая части тела человека будут неодинаково расположены.

«Когда вы ходите с плоским сводом стопы, ваше тело реагирует, адаптируясь к нездоровым движениям ног. Это означает, что ваши движения нижней части тела приспосабливаются к уплощающему движению стоп. Со временем вы начнёте замечать неравномерность положения тела», — заявил Анарбаев Life.ru.

Врач отметила, что стельки дают фундаментальную поддержку всему телу человека и помогают защитить ноги от повседневных стрессов.

Источник: https://life.ru/p/1545920
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