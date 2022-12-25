Врач объяснил, как адаптироваться к смене климата

Врач общей практики ГКБ №13 Кирилл Глибко рассказал, что в среднем организм адаптируется к новому климату в течение 2-10 дней. Сложнее акклиматизацию проходят дети, женщины в положении, люди среднего и старшего возраста, а также имеющие хронические заболевания.

«Перед поездкой желательно пропить витаминные препараты, а при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы — лекарства, повышающие ее сопротивляемость. Оптимальная профилактика акклиматизации — планирование отпуска на срок не менее двух недель», — пояснил медик.

Более комфортными для организма, по словам специалиста, будут поездки на поезде и на автомобиле. Желательно, чтобы время прибытия к месту назначения было вечерним или ночным — так вы успеете отдохнуть и восстановиться, и адаптация пройдет легче. Также Кирилл Глибко советует первые несколько дней по приезду исключить употребление алкоголя.

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