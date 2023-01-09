Врач объяснил, как определить дефицит витаминов группы B

По словам специалиста, недостаток витаминов группы В выражается в ряде ощутимых и заметных даже со стороны признаков.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью «Москве-24» рассказала, что быстрая утомляемость, мышечная слабость, потеря координации, нарушение памяти, нервозность, депрессивные состояния, потеря аппетита могут быть признаками дефицита витаминов группы B. Также об этом свидетельствуют трещины в уголках рта и выпадение волос.

Витамин B1 улучшает умственную работоспособность, участвует в обмене веществ и работе нервной системы. B6 также отвечает за нервную систему, сахарный обмен, формирование гемоглобина и синтез нейромедиаторов. «B12 — это витамин для нервной системы и кроветворения. Его дефицит часто выявляют у вегетарианцев. Недостаток бывает и при хроническом гастрите, когда плохо всасывается этот витамин. Может быть мышечная слабость, боли в мышцах, анемия, онемение в конечностях, снижение памяти, и иногда бывает двоение в глазах», — подчеркнула Надежда Чернышова.

Чтобы избежать дефицита витаминов группы В, врач порекомендовала регулярно включать в рацион яйца, молоко, мясо (включая говяжью печень), крупы, орехи и бобовые. Если предотвратить дефицит не удалось, Надежда Чернышова посоветовала обратиться к врачу.