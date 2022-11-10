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10 ноября, 16:00

Врач объяснил, почему нельзя путать лекарства от сухого и влажного кашля

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов объяснил, что кашель является не отдельным заболеванием, а симптомом, и может проявляться при различных болезнях, в том числе простуде.

«Кашель — это естественная защитная реакция организма на раздражение рецепторов, расположенных в дыхательных путях. В случае когда образовавшаяся мокрота по разным причинам не отходит из дыхательных путей и приводит к затруднению дыхания, кашель называют сухим, или непродуктивным. Такое явление чревато дыхательными нарушениями», — отметил он в интервью Life.ru.

Османов подчеркнул, что в таком случае не следует пить муколитические средства, поскольку лекарство может только навредить, если мокрота еще не возникла. Подобные препараты послужат лишь дополнительным раздражающим средством и провоцирующим фактором, что грозит развитием осложнений. Кроме того, похожая ситуация может возникнуть и при приеме лекарств, которые тормозят такую реакцию организма. Их, в частности, нельзя принимать и при влажном кашле.

Он подчеркнул, что лечение влажного кашля направлено не на подавление кашлевого рефлекса, а на ускоренное очищение дыхательных путей от мокроты, которая содержит болезнетворные бактерии, так как в ином случае она будет застаиваться в бронхах, что чревато развитием бактериальных осложнений, например бронхита или пневмонии. Османов пояснил, что когда дыхательные пути очищаются и бронхиальной слизи становится мало, кашель прекращается.

Источник: https://life.ru/p/1537924
Здоровье
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