Врач объяснил, почему нельзя самостоятельно «выписывать» себе антибиотики

Врач-терапевт Алексей Елихин призвал не заниматься самолечением с помощью антибиотиков.

«Не «выписывайте» себе антибиотики самостоятельно. Их много, делятся они на разные группы по принципу воздействия на организм. И только врач сможет подобрать подходящий препарат при вашем заболевании с учетом тяжести течения и возбудителя. Если принимать антибиотик при вирусных инфекциях, он пользы не принесет, при этом может вызвать дисбактериоз и аллергию, а также помешать организму бороться с вирусом. Если возникли побочные эффекты в виде тошноты, головокружения, сообщите врачу. Не всегда они требуют отмены. Возможно, будет достаточно снизить дозу и добавить еще какие-то лекарства для избавления от неприятных проявлений», — приводит слова Елихина Life.ru.