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Сегодня, 20:25

Врач объяснила, чем опасна вода из чайника

Ольга Стрельникова
Чайник.
Фото freepik/freepik.com
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По словам специалиста, наличие в чайнике накипи может стать причиной серьезного заболевания.

Диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве-24» рассказала, что регулярное употребление воды из чайника с накипью может стать причиной образования камней в почках. «Накипь в чайнике в основном состоит из солей кальция и магния. Если вода очень жесткая, при кипячении эти соли могут оседать на чайнике», — пояснила врач и подчеркнула, что частое употребление такой воды неминуемо приведет к проблемам со здоровьем.

Минералы из воды попадают в органы выведения, то есть в почки. Если минералов много, наш природный фильтр не справляется. При наличии предрасположенности к мочекаменной болезни камни могут образоваться довольно быстро, отметила Елена Соломатина. Поэтому необходимо периодически убирать накипь. В этом хорошо помогают уксус или лимонная кислота, если добавить их в воду и прокипятить, а затем вылить, промыть и использовать чайник в привычном режиме.

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Здоровье
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