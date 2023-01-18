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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:30

Врач объяснила, чем опасны острые продукты при ОРВИ и гриппе

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/azerbaijan_stockers
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Врач-диетолог Антонина Стародубова в интервью РИА «Новости» рассказала, что питание при простуде и ОРВИ не должно содержать много острого, жгучего и пряного, поскольку эти заболевания сопровождаются и без того высокой температурой.

Наиболее популярным продуктом во время простуд относится имбирь. Он богат витаминами А и С, а также наряду с чесноком оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие. Но чрезмерное их употребление во время болезни может принести вред, а не пользу. «Как и любые другие жгучие специи, имбирь следует употреблять в небольшом количестве. Для здорового человека — это примерно 10-12 г свежего корня имбиря или 1-1,5 г сухого», — пояснила Антонина Стародубова.

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Польза и вред
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