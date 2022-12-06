Врач объяснила, что будет, если ежедневно пить какао

Врач-терапевт Екатерина Корсева в материале журнала «Секрет фирмы» рассказала, что какао гораздо лучше бодрит и улучшает настроение, чем чай или кофе, при этом в нем тоже присутствует некоторая доза кофеина. Дело в том, что этот напиток содержит «гормон удовольствия» дофамин, холин и аминокислоту триптофан, которая стимулирует выработку «гормона счастья» — серотонина. Также в какао много витаминов группы B и природных антиоксидантов полифенолов, помогающих преодолевать стресс.

Екатерина Корсева подчеркнула, что какао оказывает благотворное действие на сосуды, благодаря флавоноидам, которые защищают их от повреждений и приводят в тонус стенки артерий, а антиоксиданты нормализуют мозговое кровообращение. Какао содержит природные соединения теобромин и теофиллин. По словам врача, они помогают в лечении и профилактике болезней органов дыхания. Ароматный напиток может также улучшить цвет лица, укрепить волосы и ногти.

При всей пользе какао, терапевт рекомендует учитывать его калорийность — 100 г порошка содержит до 600 ккал. Однако позволить себе хотя бы одну чашку в день могут даже люди с лишним весом.