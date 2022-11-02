Врач объяснила, что совет про восемь стаканов воды в день не универсален

Врач-терапевт Мария Сергеева рассказала, что совет о том, что человеку нужно выпивать в день 8 стаканов воды, не является универсальным.

По словам специалиста, здоровому человеку, проживающему в умеренном климате, необходимо выпивать около 2,5-3,5 литра жидкости в день. При этом, это необязательно может быть вода — можно использовать чай или сок, а также фрукты или овощи.

«В среднем, для здорового человека, живущего в умеренном климате, достаточно примерно 2,5-3,5 литра жидкости в день. Большинству здоровых людей достаточно пить по потребности, когда вы чувствуете жажду.

Необязательно пить только воду, водный баланс можно восполнить и с помощью еды (фрукты, овощи, супы и так далее) и других напитков (чай, сок). Поэтому совет про восемь стаканов воды — не универсальный, норма жидкости для каждого человека индивидуальна», — приводит Life.ru слова Сергеевой.

Специалист добавила, что поддержание водного баланса является важной составляющей для работы организма.