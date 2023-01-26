Врач объяснила, к чему приводит мытье «до скрипа» и перебор с антисептиками

Врач-дерматолог Анастасия Котова рассказала, что такое ксероз кожи и чем он опасен.

Ксероз кожи — это достаточно распространенная кожная патология, проявляющаяся сухостью и шелушением. Корень проблем, по словам эксперта, в том, что пациенты часто вредят сами себе, разрушая липидный слой.

«В период коронавируса очень было много проблем с использованием антисептиков: очень подскочило количество экзем, особенно рук, когда их использовали в слишком больших объемах. Все-таки лучшая физиологическая защита кожи — это липидный слой, неповрежденный. Все остальное — это баловство», — приводит слова врача Life.ru.

Привычка мыться «до скрипа» тоже вредит липидному слою, предупреждает Котова. Злоупотребление различными скрабами и мочалками приводит к такому же результату.

«Нужно понимать, что опасен не сам ксероз, а то, что споры грибков и микроорганизмы, вызывающие различные заболевания, могут беспрепятственно проникать в кожу — никакого барьера нет. При выраженной сухости кожи легко подцепить микроспории — это то, что в народе называют собачьим или кошачьим лишаем, гнойные заболевания кожи и даже чесотка», — отметила дерматолог.

К счастью, ксероз в наше время лечится, и весьма успешно. Помогают в этом эмоленты — косметические средства с липидами растительного и животного происхождения.