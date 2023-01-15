Врач объяснила, как распознать приступ аппендицита

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что для определения приступа до приезда скорой необходимо лечь на спину и попробовать поднять сначала правую ногу, а затем левую на 35-40 градусов по отношению к горизонтали. Оба движения при аппендиците вызовут резкую боль в боку.

Для второго способа нужно громко покашлять — боль будет отдавать в правый бок, в область аппендикса. При этом в позе эмбриона, лежа на правом боку, боль уменьшится, а на левом — усилится.

Какие еще 5 признаков свидетельствуют об аппендиците, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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