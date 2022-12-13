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13 декабря, 18:23

Врач объяснила, как собрать «правильный» сладкий подарок ребенку на Новый год

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как собрать правильный сладкий подарок ребенку на Новый год.

По словам эксперта, лучше всего сделать его самим, но с учетом вкусовых предпочтений ребенка, предрасположенности к аллергии и диатезу. Дело в том, что в современных сладостях содержится очень много сахара, а также вредные даже для самого здорового ребенка трансжиры и заменители.

«Зефир часто — это одно название. Нужно озаботиться, посмотреть, что написано на коробочке, из чего это состоит. Если это зефир, как правило, он делается из яблочного пюре. Сахар там должен идти какой-нибудь натуральный.

Вот эти киндер-сюрпризы, которые содержат жуткий шоколад. К счастью, дети часто пропускают его и даже выбрасывают, что правильно. Главное то, что внутри. Нужна какая-то детям история, нужно участие родителей, нужна игра», — приводит слова врача Life.ru.

Также Соломатина заявила, что в сладкий подарок на Новый год можно положить качественное печенье, орешки, гематоген.

«Главное для ребенка — это эффект новизны, ощущение праздника и сюрприз: например, спрятать половину подарка и искать вторую и так далее», — заключила врач.

Источник: https://life.ru/p/1545387
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