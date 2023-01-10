Врач объяснила, какие лекарства нельзя совмещать

По словам медика, это может быть опасно для жизни.

Терапевт Екатерина Майорова в интервью «Кубанским Новостям» рассказала, что одновременный прием статинов и флуконазола (противогрибковое средство), аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), а также верошпирона и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) может нанести серьезный вред здоровью.

К статинам, снижающим холестерин, относятся аторвастатин, розувастатин и симвастатин. Флуконазол препятствует их распаду в печени и может привести к разрушению мышц. Что касается любого аспирина, в том числе и кардиоаспирина, терапевт отметила, что в сочетании с НПВС он способен стать причиной желудочного кровотечения.

Ингибиторы АПФ принимают от давления. Это довольно популярное средство. Сочетать его с верошпироном, обладающим мочегонным эффектом, категорически нельзя. По словам Екатерины Майоровой, это может стать причиной избытка калия в организме и, как итог, даже остановки сердца.