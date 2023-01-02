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Сегодня, 12:00

Врач объяснила, какие продукты поддержат организм при приеме антибиотиков

Ольга Стрельникова
Девушка пьет таблетку.
Фото Freepik
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Врач-гастроэнтеролог Юлия Алексеева в интервью «Москве 24» рассказала, что при приеме антибиотиков могут возникнуть неприятные симптомы. Однако их несложно избежать, если включить в рацион продукты, содержащие пробиотики и пребиотики. Они также живут в кишечнике, но антибиотики способны их погубить.

Впоследствии в работе системы пищеварения происходят сбои. Поэтому важно обогатить свой рацион крупами, овощами, бобовыми, орехами и фруктами — волокна в их составе улучшат процесс пищеварения.

«Восполнить дефицит полезных бактерий помогут ферментированные продукты. Это доступные нам квашеная капуста и соленые огурцы. Также пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах. Например, кефире и йогурте», — объяснила Юлия Алексеева.

При этом кисломолочные продукты должны иметь короткий срок годности, не содержать сахара, красителей и ароматизаторов, иначе пользы от них будет крайне мало. Помимо этого, гастроэнтеролог порекомендовала обратить внимание на продукты, дополнительно обогащенные лактобактериями.

Единственный минус молочных и кисломолочных продуктов — их способность уменьшать всасываемость лекарственных препаратов. «Поэтому между их употреблением и приемом лекарства должен быть промежуток не менее часа», — подчеркнула Юлия Алексеева.

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