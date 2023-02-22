Врач объяснила, когда выпадение волос — повод бить тревогу и бежать к трихологу

Трихолог Наталия Жовтан объяснила, когда нужно бить тревогу при выпадении волос.

«Нужно понимать, что в норме волос выпадает от 50 до 150 стержней в сутки. Но для кого-то 150 не будет заметным фактом, а кто-то и при 50 станет бить тревогу. Это будет касаться тех, у кого от природы небольшой генетический запас, у кого тонкие и склонные к сечению, не имеющие достаточно большого объема волосы. Диффузное выпадение волос может быть сигналом дефицитных состояний, нарушения гормонального фона, а вот очаговое выпадение волос может быть и аутоиммунным процессом, и симптомом такого заболевания, как сифилис. Поэтому поставить диагноз все-таки должен врач, но не надо впадать в отчаяние до выставленного диагноза», — приводит слова Жовтан Life.ru.