Врач-офтальмолог рассказала о пользе использования перфорированных очков

Врач-офтальмолог Дарья Левина объяснила, что ношение перфорированных очков никак не способствует улучшению зрения.

«Суть их работы заключается в том, что свет поступает через маленькие диафрагмы (те самые дырочки) узким направленным пучком, поэтому создаётся впечатление, что через них лучше видно... С тем же успехом, а возможно, даже с большей эффективностью можно использовать гимнастику на аккомодацию», — объяснила она Life.ru.

Специалист порекомендовала ежегодно проверять зрение, дабы своевременно получать от специалистов клинически доказанные рекомендации.