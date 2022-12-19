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Сегодня, 19:15

Врач озвучил секрет долгожительства

Ольга Стрельникова
Фото rawpixel.com, freepik.com
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Врач-терапевт Дмитрий Морщеев рассказал, что прожить долгую жизнь можно, если начиная с молодости много двигаться. «Это значит, что там, где можно обойтись без машины, надо обходиться без нее: гулять с друзьями по улицам, ходить в магазин, на работу, не чураться физического труда. Конечно, будут полезными и занятия спортом или даже танцами. Главное, чтобы было много движения и меньше лежания перед телевизором» , — пояснил медик.

Также Дмитрий Морщеев отметил, что продлить жизнь помогает правильное отношение к самому себе и окружающим. «Чем позитивнее человек, чем больше он совершает добрых дел и говорит теплых слов, тем спокойнее и благополучнее его жизнь», — подчеркнул специалист. По словам врача, не стоит подпускать к себе вечно всем недовольных людей, тех, кто любит спорить, сеет ссоры и негатив.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
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