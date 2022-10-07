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Сегодня, 08:00

Врач перечислил болезни, которые вызывает стресс

Из-за стресса повышается давление.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Рустем Османов рассказал о болезнях, которые провоцирует регулярный стресс. По словам специалиста, из-за переживаний развиваются гипертония и даже ишемическая болезнь сердца.

«Из-за стресса давление повышается у многих людей. При эмоциональных переживаниях скачок давления будет сравнительно недолгим, и для того чтобы нормализовать его показатели, достаточно успокоиться и по возможности абстрагироваться от ситуации», — приводит слова эксперта «Мослента».

Нормализовать давление можно и без применения лекарственных средств. Достаточно заниматься спортом, правильно питаться и отказаться от курения, алкоголя и фастфуда.

Для избавления от стресса также рекомендуется выполнять дыхательные практики.

Депрессия. Еда, которая провоцирует стресс и депрессию. Мнение эксперта

Источник: https://moslenta.ru/news/lyudi/zabolevaniya-06-10-2022.htm
Здоровье
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