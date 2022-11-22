Врач перечислил случаи, когда головная боль может быть опасной для жизни

Головная боль иногда способна сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут грозить даже смертью, рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.

По его словам, причиной этого могут быть инсульт, транзиторная ишемическая атака (мини-инсульт), а также высокое внутричерепное давление.

«Повышение внутричерепного давления есть результат нарушения тонкого баланса между производством ликвора (спинномозговой жидкости) и его оттоком. Причин для повышения ВЧД может быть много: травмы, опухоли, инфекционные заболевания, гидроцефалия, кислородное голодание, внутримозговые кровоизлияния, сужение просвета сосудов, питающих головной мозг, кисты, аневризмы и т.д.», — приводит слова врача Life.

Также причинами повышенного ВЧД могут быть состояние шейного отдела позвоночника, сонных и позвоночных артерий. С возрастом сонные артерии начинают страдать от атеросклеротических бляшек, а позвоночные — от нестабильности шейных позвонков.

Одним из основных признаков повышенного ВЧД Шахнович назвал распирающую головную боль, отдающую в глаза. Также могут проявляться головокружение, слабость, тошнота и снижение артериального давления. При этом из-за отека зрительного нерва может страдать острота зрения.

По словам специалиста, при обнаружении у себя какого-либо из этих симптомов нужно срочно обратиться к врачу.