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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:37

Врач перечислила безопасные процедуры для отбеливания зубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стоматолог Наталья Савинова перечислила безопасные процедуры для отбеливания зубов.

«Одним из распространенных вариантов достижения белоснежной улыбки является лазерное отбеливание. В процессе применяется специальный гель, который наносится на поверхность эмали. Далее эффективность состава усиливается благодаря высокоточному лазеру. Как правило, после первой процедуры уже заметен существенный результат. Воспользовавшись еще несколькими приемами, можно полностью убрать желтые пятна на эмали и получить белоснежные зубы. Второй метод отбеливания — система Zoom: гель, содержащий перекись водорода, наносится на зубы у лампы аппарата с холодным галогеновым светом. Таким образом риск ожога пульпы зуба и десны существенно снижается. Процесс отбеливания зубов с использованием системы Opalescence Boost состоит из нанесения на зубы специального осветляющего геля, который распадается на кислород и воду. Когда кислород проникает в эмаль, все пигменты и красители распадаются и исчезают. Чтобы увидеть устойчивый эффект, лучше пройти 1-2 процедуры», — приводит слова Савиновой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1557813
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